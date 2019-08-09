В преддверии Гурбан байрамы на рынках Баку стоимость жертвенного барана, в зависимости от упитанности животного, пока доходит до 150-180 манатов.

Торговцы мясом растолковали haqqin.az, что, хотя баранина на базарах и в магазинах стоит 12-13,5 маната за килограмм, продавая живого жертвенного барашка, цену исчисляют из расчета 6-7 манатов за килограмм. Мясо при этом будет составлять половину общего веса, то есть минус шкура, голова, копыта и т.д. Ну а поскольку для жертвоприношения обычно выбирают годовалое животное весом 24-25 кг, то мяса будет примерно 12-13 кг. Как раз и получается чуть меньше 200 манатов за барашка.