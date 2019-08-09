Тяжелое ДТП в Сальяне погиб 9-летний ребенок
На 57-м километре трасы Алят-Астара произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали члены одной семьи.
Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, в результате ДТП погиб 9-летний мальчик.
Согласно информации, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и "ВМW", за рулем которых находились 29-летний житель Ярдымлы Джошгун Ярыев и 36-летний житель Сумгаита Маис Мамедов.
В результате аварии травмы получили супруга Джошгуна Ярыева - Интизар и их 9-летний сын.
Все они доставлены Центральную больницу Сальяна. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мальчика не удалось.