"Желтые жилеты" вышли на новый митинг в Париже

Несколько сотен участников протестного движения "желтых жилетов" приняли участие в новой манифестации, прошедшей в субботу в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС.

Сторонники движения начали собираться в районе станции метро Вилье еще утром. После небольшого митинга они двинулись по улицам города с призывами к французским властям в срочном порядке решить социально-экономические проблемы страны, в частности, снизить безработицу, улучшить систему образования, пересмотреть пенсионный вопрос. Некоторые манифестанты держали в руках плакаты в память о 24-летнем жителе Нанта Стиве Канисо, который погиб после полицейской операции в конце июня.

Акция протеста прошла в эту субботу и в Бордо (юго-запад страны), на Биржевой площади перед входом в Национальный таможенный музей. По данным AFP, в ней приняли участие около 6 тыс. человек.