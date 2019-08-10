Новое землетрясение в Загатале

В Загатале произошло новое землетрясение. Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук, подземные толчки были зафиксированы в 07:29 в 16 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы.

Землетрясение ощущалось в эпицентре до четырех, а в прилегающих районах - до 3-4 баллов.

Очаг землетрясения залегал на глубине шести километров.

Напомним, в субботу, 10 августа, в Загатале также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9.