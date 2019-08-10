Тяжелая авария в Гаджигабуле: десятки раненых

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в результате ДТП пострадали 19 человек. Десять раненых доставлены в Центральную больницу города Ширван, девять - в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

На автодороге Баку - Газах на территории села Гарасу Гаджигабульского района микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с легковым автомобилем .

В кюрдамирской больнице сообщили, что к ним были госпитализированы шесть женщин, двое мужчин и малолетний ребенок. Было решено перевести ребенка в Баку в Институт травматологии (ампутация руки), мужчин же - в Клинический медицинский центр.

В ширванскую больницу доставлены четверо мужчин и шесть женщин. По предварительным данным, у женщин черепно-мозговая травма. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщает Report, пассажиры микроавтобуса направлялись в одну из воинских частей для участия в церемонии присяги.