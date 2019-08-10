Йеменским сепаратистам предложили перемирие и саммит

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, предложила сепаратистам из Южного переходного совета Йемена оставить захваченные ими президентский дворец и другие объекты в Адене и провести экстренный саммит, передает Интерфакс.

Согласно имеющейся информации, йеменские сепаратисты ответили согласием на предложение перемирия и начали отступление с позиций, находящихся под их контролем, в йеменском городе Аден, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники в военной коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Южному переходному совету Йемена, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. Саудовские силы отступили на военную базу к западу от Адена. Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в Эр-Рияде. Ранее член ЮПС Аднан аль-Каф сообщил РИА Новости, что все военные базы Адена - под контролем ЮПС, как и большинство госучреждений, присоединившихся к Совету.