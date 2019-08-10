Ким Чен Ын провел испытания «секретного оружия»
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично следил за испытаниями новых ракет, запущенных 10 августа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын, как сообщает ЦТАК, наблюдая за испытаниями, «очень обрадовался» их успеху, а также «выразил удовлетворение тем, что вышло в свет очередное новое оружие, которое замышляла партия», сообщает RT.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила две ракеты в Японское море. Тип и характеристики нового оружия не были озвучены. Сообщается лишь, что оно соответствует "условиям местности" Северной Кореи, кроме того, обладает "выгодными тактическими характеристиками", которые делают его отличным от старых типов оружия.
Агентство Yonhap информировало, что 10 августа Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет малой дальности. Дальность полета ракет составила 400 километров, максимальная высота - 48 километров.