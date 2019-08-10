Известие об американо-турецкой сделке вызвало крайне негативную реакцию Дамаска. «Мы категорически отвергаем соглашение между американскими и турецкими оккупантами о создании так называемой безопасной зоны на севере Сирии», - заявила сирийская дипломатия посредством государственного информагентства SANA.

Когда политики вместо того, чтобы разобраться объективно в причинах возникшего конфликта апеллируют к истории, это чаще свидетельствует о слабости позиций в реальной действительности, чем убежденности в собственной правоте. В качестве нового пути для возвращения к миру авторы документа, на который возлагалось столько надежд, призывают участников конфликта вернуться к диалогу с Дамаском - еще один неожиданный нюанс американо-турецких договоренностей. Впрочем, этих «неожиданных нюансов», вызванных соглашением между Анкарой и Вашингтоном, проявится вскоре еще больше - нужно просто немного подождать.

Что интересно, основная волна негодования Дамаска обрушилась не на Анкару и Вашингтон, которые согласно доминирующему на Ближнем Востоке мнению, как и в постсоветском пространстве, фактически берут под сферу влияния один из богатейших нефтяных регионов планеты, а главным образом, на курдов. «Сирийские курды, которые согласились стать инструментом в этом агрессивном американо-турецком проекте, понесут ответственность за это перед историей», - говорится в одном из последних заявлений сирийского МИД.

Хотя надо бы сказать и о том, что в Сирии, и не только в ней одной, многие готовы были к cтоль неожиданному нюансу американо-турецких договоренностей. К слову, об этих «неожиданных нюансах», вызванных соглашением между Анкарой и Вашингтоном, мы узнаем вскоре еще больше - нужно просто немного подождать, пока Москва предпримет следующие шаги. В Кремле нынче верховодят вовсе не те, что решали судьбу Саддама Хусейна, тем не менее, кольцо вокруг на сей раз другого арабского правителя - президента Сирии Башара Асада сжимается все туже. Концовка этой военной операции скорее всего будет развиваться по иракскому сценарию.

Не мешает в связи с этим сказать и о том, что в случае с Саддамом каждый из участников антииракской кампании получил свое: курды - автономию – фактически независимое государство на территории Иракской Републики плюс тамошние нефтепромыслы, баасисты – власть и опять же доступ к нефтедолларам, иракские политики – недолгую радость по случаю повешения ненавистного диктатора…

«Сирийский узел» тем и примечателен, что туго завязавшие его игроки остаются вне законного негодования жертв нескончаемой войны. При полном равнодушии остального мира.

Стоит вспомнить в связи с этим слова тогдашнего американского госсекретаря Кандолизы Райс «Мы пошли в Ирак не для того, чтобы принести демократию».

А ради чего? – спросит читатель. На этот в свое время безо всяких околичностей ответил бывший глава Федеральной резервной системы США Гринспен: «Мне жаль, что политически нецелесообразно признавать то, что и так известно каждому: война в Ираке ведется в основном из-за нефти». А ведь до Ирака была еще Ливия. О ней и растерзанном Каддафи никто сейчас даже не вспоминает. Осталось только «ВАУ!» Хилари Клинтон»…

По сравнению с иракскими залежами сирийская нефть – капля в море, возразит читатель. И будет прав. Но имеется и другая причина для беспокойства России - коммуникации.

В первопрестольной c некоторых пор все настойчивей звучат голоса о необходимости прокладки нового максимально дешевого маршрута для растущего нефтяного потока из Ирака.