Бакинцев предупредили о сильном ветре

Исполнительная власть города Баку обратилась к жителям и гостям столицы с предупреждением об ожидаемом 11 августа резком изменении погоды, сильном северо-западном ветре в Баку и на Апшеронском полуострове, а также кратковременных дождях.

В связи с этим Бакинская мэрия призывает граждан быть осторожными, не парковать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в квартирах и соблюдать другие меры безопасности.

Все коммунальные и технические службы по всей столице будут работать в усиленном режиме.