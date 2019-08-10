Столкновения между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме есть пострадавшие
На Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре Иерусалима произошли столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины.
В этом году праздник жертвоприношения Ид аль-Адха совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы, передает РИА Новости.
"В ответ на националистические призывы и нарушения общественного порядка на Храмовой горе размещенные там силы полиции начали разгонять нарушителей с целью восстановления общественного порядка", - сказано в сообщении правоохранительных органов.
По данным палестинского агентства ВАФА, полиция применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Опасаясь беспорядков, правоохранительные органы ранее запретили посещение святыни немусульманами.