Минэкологии о шестиметровых волнах на Каспии
В связи с наблюдаемым в настоящее время в Баку и на Апшероне сильным ветром (33-36 метров в секунду) высота волн в Каспийском море достигает 5,8 метра, говорится в сообщении Минэкологии и природных ресурсов.
Согласно прогнозам, сильный ветер будет наблюдаться до позднего вечера воскресенья.
Отметим, что ранее синоптики прогнозировали смену направления ветра на северо-западный. Максимальная температура воздуха составит 27-30 градусов тепла, местами воздух прогреется до 34 градусов.