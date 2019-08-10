Евгений Бай, автор haqqin.az 12:26

В Москве уже давно недоумевают, почему после каждого контакта между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом отношения вместо того, чтобы улучшаться, наоборот, идут вниз. Так было и после последнего звонка Трампа Путину с предложением помочь в тушении пожаров в Сибири. Сразу после этого президент США подписал новый, хотя и ожидаемый санкционный пакет. Новые санкции вводятся из-за нашумевшего и изрядно поднадоевшего публике, что на Западе, что на постсоветском пространстве дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В администрации Белого дома считают, что Россия причастна к их отравлению в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Кстати, это уже не единственная санкция по данному громкому делу - первый санкционный пакет был введен год назад - в августе 2018 года. Второй вступит в силу вот-вот - 26 августа 2019-го.

Санкции будут болезненными В Совете Федерации России призвали не паниковать и не драматизировать ситуацию. Российский официоз в очередной раз высмеял санкции, обозвав их "животворящими". Мол, чем сильнее американцы душат, тем лучше российская экономика приспосабливается к новым условиям за счет внутренних резервов. А тут как назло цены на нефть покатились вниз. Короче, урон российской экономике санкциями составил в среднем 0,2 процента в период с 2014 по 2018 годы. Но если первый пакет санкций по делу Скрипалей Россия худо-бедно переварила, то новый грозит ей значительно большими неприятностями. С чем это связано? А с тем, что американским банкам будет запрещено принимать участие в размещении государственных облигаций в РФ, номинированных в иностранной валюте, а также «кредитовать правительство РФ» в любой валюте, кроме рублей. Одновременно США собираются «препятствовать выделению кредитов и любой финансовой и технической помощи» России международными финансовыми организациями, включая МВФ и Всемирный банк. Вдумчивые российские экономисты не раз предупреждали, что санкции, касающиеся российского госдолга, могут стали наиболее неприятными для Москвы. Из-за того, что в прошлом году Вашингтон не стал вводить эти санкции по госдолгу, российский рубль чувствовал себя относительно стабильно. А сейчас по прогнозам экспертов из Высшей школы экономики он, скорее всего, упадет к концу года с нынешних 65 рублей за доллар до 70-ти. Почему Трамп решился принять антироссийские санкции после того, как независимый прокурор Роберт Мюллер не нашел признаков сговора президента США с Россией? Вероятно, потому что хозяин Белого дома вступил в новую президентскую кампанию -2020 года и намерен продемонстрировать свою жесткость с русскими. Это даст ему, полагает Трамп, несравненно большие политические дивиденды, чем налаживание сотрудничества с Москвой. Так кто же Джонсон: русофоб или русофил? И в этом противостоянии с Россией Трампу поможет новый британский премьер Борис Джонсон. Они похожи не только прическами, которые многие считают нелепыми. Джонсон, американский гражданин по рождению (он родился в Нью-йорке) испытывает горячую симпатию к Трампу. Как считает российский независимый журналист Константин Эггерт, работавший в Великобритании, "премьер Джонсон сделает все для углубления союза с Америкой, хотя бы потому, что соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами — главная надежда страны после Брекзита". По отношению к избранию Джонсона мнения разделились даже в российском парламенте, где многие полагают единомыслие своим достоинством. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что Джонсон был практически автором "дела Скрипалей" и страдает публичной русофобией.