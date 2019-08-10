Армия Асада захватила стратегически важный город

Сирийская армия вернула под свой контроль город Эль-Хобейт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.

Радиостанция "Аш-Шам" сообщает, что сирийским военнослужащим удалось овладеть городом после ожесточенных боев и осады. По позициям противника были нанесены мощные авиационные и артиллерийские удары.

В субботу вечером правительственные сирийские войска выбили боевиков из населенных пунктов Сукейк и Магар-эль-Хаммам, а также заняли высоты, господствующие над местностью. Сирийские военнослужащие впервые вступили в эти районы, которые находились под контролем бандформирований на протяжении 7 лет.

По сведениям радиостанции, в боях на этом направлении участвуют элитные подразделения сирийской армии, которыми командует генерал Сухейль аль-Хасан, отличившийся в битве за город Алеппо в 2016 году.