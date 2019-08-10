Джеффри Эпштейн, американский финансист, акула Уолл-стрита, стоивший более миллиарда долларов, в ночь с пятницы на субботу совершил, как утверждает следствие, самоубийство в камере нью-йоркской тюрьмы. А оказался он там после того, как ему были предъявлены федеральные обвинения в торговле людьми.

Новости для рубрики «За бортом недели», что удивительно, непроизвольно формируются в своеобразные тематические подборки. Так, во всяком случае, получилось в этот раз - информационные ленты словно специально подбрасывали сообщения, при чтении которых начинает крутиться в голове незатейливая песенка «ах, судьба ты, злодейка-судьба, ах судьба, ну скажи, почему?»

Было у него такое хобби - вербовать несовершеннолетних 14-15 лет для занятия проституцией. Причем, сначала они проходили через его постель, ну а затем он предлагал их своим друзьям, далеко не последним людям в финансовых и политических кругах Америки. Конфиденциальность и качество услуг за определенную плату - гарантировались.

Этот «бизнес для души и тела» миллиардер вел в Нью-Йорке и Флориде. Там же, во Флориде, первый раз и попался. Но по совету ушлых адвокатов сумел сделать «хитрый финт» - пошел на сделку со следствием.

Нужно заметить, что федерального прокурора Флориды (о нем чуть ниже) условия были крайне мягкими - Эпштейн признавался только в одном эпизоде «склонения к занятию проституцией несовершеннолетнего» и соглашался на то, чтобы быть внесенным в федеральный список «сексуальных преступников». За что получил 13 месяцев заключения, причем, ему было разрешено в течении дня покидать тюрьму для работы в офисе, то есть - на нары он приходил только переночевать.

Выйдя, если так можно выразиться, в 2009 году на свободу, он зарекся заниматься секс-бизнесом во Флориде, какая-то не толерантная публика там, на его взгляд, обитала, без всякой снисходительности к его «шалостям» относившаяся. И перенес свои занятия в Нью-Йорк, видимо - поближе к своему центральному офису на Уолл-стрит.

Но и здесь ему не повезло. Прокуратура Нью-Йорка тоже не собиралась прикрывать глаза на забавы миллиардера, и в нынешнем году он вновь угодил за решетку. После чего всплыла история со странной сделкой во Флориде, вызвавшая вал негодования со стороны общественности. Тогдашний федеральный прокурор Флориды, Александр Акоста, заключавший сделку с Эпштейном, уже работал министром труда в администрации Дональда Трампа. Но под давлением прессы и конгрессменов в начале июля спешно подал в отставку.

Ну а Эпштейну грозило до 45-ти лет тюремного заключения, от него отвернулись все бывшие друзья, покровители и деловые партнеры, среди которых, кстати, были такие люди как экс-президент США Билл Клинтон, тоже большой любитель «клубнички», и экс-премьер Израиля Эхуд Барак, с которым Эпштейна связывали совместные финансовые операции.

Словом, жизнь пошла под откос, отчего Эпштейн и решил с ней покончить, не дожидаясь суда. Туда, откровенно говоря, ему и дорога.