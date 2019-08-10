Понятно, что продавать секреты чешской дипломатии господину Чумба не позволяли высокие моральные принципы. А вот шенгенские визы - никаких проблем, бизнес даже с оттенком гуманности и воспитательной деятельности - пусть иранские бизнесмены Европу посмотрят, ее ценностями проникнутся, глядишь, и сами проводниками евростандартов в Иране станут.

Бизнесу покорны не только все возраста, но и любые должности, что ни для кого не секрет. Вот и решил экс-посол Чешской Республики в Иране Сватоплук Чумба развеять серость дипломатических будней небольшим торговым предприятием.

Правда, у иранской стороны несколько иной взгляд на ситуацию. Официальные-то лица в Тегеране предпочитают ситуацию с чешским посланником не комментировать, а вот близкие к ним информационные каналы прямо говорят, что Чумба за шенгенские визы брал. Что подтверждают показания ряда опрошенных лиц. И из европейских дипломатов - не он один. Если бы не окончание срока его пребывания в Иране - история так на поверхность бы и не всплыла, подобный скандал никому не нужен, ни в Тегеране, ни в столицах государств-членов Евросоюза.

А так - Чумба покинул страну, ожидает нового назначения, все обвинения яростно отрицает, поскольку твердо уверен, что никакого официального расследования не будет. Правда, здесь как в известном анекдоте - «ложечки-то нашлись, а вот осадок - остался».

Вот и выдал 400 шенгенских виз иранским предпринимателям, в ряде случаев - с откровенным нарушением ограничительных мер Евросоюза, продленных в нынешнем году Брюсселем до 13 апреля 2020 года.

Естественно, ни сам Чумба, ни его покровители в дипломатическом ведомстве Чешской республики факт получения денег за эти визовые процедуры не признают. Экс-министр иностранных дел Чехии, Ян Каван, ныне возглавляющий Чешско-словацко-иранскую торговую палату, вообще выдвинул версию о том, что у Чумбы были завистники и недоброжелатели в посольстве, которые и распускают про него всяческие сплетни.

Вполне правдоподобная версия, учитывая, в какие маленькие террариумы единомышленников иногда превращаются дипломатические представительства за рубежом, причем какую страну они представляют - в этом случае значения не имеет, едят друг друга поедом и подсиживают коллег с нездоровым энтузиазмом.