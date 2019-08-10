Патриарх германской дипломатии: «Свержение Саддама Хусейна – величайшая трагедия века!»

С июля 2004 по август 2006 года - посол Германии в Ираке. С октября 2009 по октябрь 2013 - посланник в Тегеране, после чего ушел по возрасту в отставку. В современной Германии мало кто сравниться с ним в знании региона, он постоянно консультирует бизнесменов по специфике предпринимательской деятельности на Ближнем Востоке, словом - человек вполне уважаемый и с безупречной репутацией.

Вся дипломатическая деятельность Эрбеля, родившегося в 1947 году, была связана с Ближним Востоком. 16-летним юношей н год провел в Каире, где изучил арабский язык. С 1977 - сотрудник немецкого посольства в Бейруте, затем - на различных дипломатических должностях в Йемене, Эр-Рияде и Каире.

Принято считать, что язык - это главное оружие дипломата, чему есть масса подтверждающих примеров. Но не в случае Бернда Эрбеля, заслуженного сотрудника немецкой дипломатической службы. Поскольку несдержанность в выражениях привела его к концу карьеры.

Именно его представители Евросоюза уговорили возглавить INSTEX (Инструмент поддержки торговых обменов), созданный 31 января 2019 года Германией, Францией и Великобританией для сохранения Соглашения по иранской ядерной программе. Предполагалось, что этот «Инструмент» поможет Ирану закупать в Европе такие товары, как фармацевтические препараты и продукты питания, на которые не распространяются санкции США, введенные Дональдом Трампом.

Нужно сказать, что неприятности преследовали INSTEX буквально с момента его рождения. Сначала ни одна из европейских стран не соглашалась предоставить ему место для штаб-квартиры. Затем - возмутился Иран, когда узнал, что этот «Инструмент» - исключительно про лекарства и продукты. Тегеран ожидал от него гораздо большего - содействие в возобновлении экспорта нефти в европейские страны и доступа на финансовые рынки ЕС, чего в категорической форме и потребовал от Брюсселя.

Но тут уже сами еврокомиссары встали грудью за свое чахлое, прямо скажем, детище, поскольку Вашингтон прямо их предупредил: вы там, в Европе, с разными инструментами играйтесь сколько хотите, но если какая-нибудь компания нарушит наши санкции - санкционируем по самый финансовый рейтинг, мало не покажется. Так что Брюссель просто вынужден был, в свою очередь, жестко заявить Тегерану - или пользуйтесь чем дают, или вообще ничего не получите.

Пока шли эти баталии - Бернду Эрбелю, как зиц-председатель INSTEX’а, работой особо загружен не был. Вот и занесло его на интервью к Кену Йебсену, скандально известному своим пристрастием к конспирологии журналисту, ведущему ряд интернет-проектов. Так-то Йебсен достаточно безобиден, но ряд его высказываний явно идут вразрез с «генеральной линией» Евросоюза. На что Эрбель, собственно, и попался.

Вот фрагмент их диалога. Эрбель говорит, что свержение Саддама Хусейна было «величайшей трагедией начала 21-го века», потому что оно «разрушило государство, которое функционировало». Точно так же и по тем же причинам трагично было свержение Каддафи в Ливии. «Сирии повезло?» - спрашивает Йебсен своего собеседника. «Да!», - отвечает Эрбель, - «Сирия была первым случаем, когда это не сработало!»

Ну и так далее, вплоть до того, что разоткровенничавшийся патриарх германской дипломатии выдал пару фраз про Израиль, в частности, что «палестинцы являются жертвами». А также заявив, что «количество казней в Иране очень велико по сравнению с населением в процентном отношении, но 80 процентов казненных являются наркоторговцами». Вопиющая неполиткорректность и откровенный вызов всем европейским масс-медиа.

Естественно - скандал, естественно - в INSTEX Эрбель теперь работать не будет, по рекомендации министра иностранных дел Германии Хейко Мааса он написал заявление об отставке «по личным причинам».

Принесет ли пользу INSTEX’у отставка специалиста такого уровня? Большой вопрос. Но зато всем преподан наглядный урок - умные и самостоятельно мыслящие Брюсселю не нужны. Нужны усвоившие пропагандистские штампы верные.