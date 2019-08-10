Согласно информации МЧС, тела троих из них - Мансумы Джафаровой (2007 г.р), Алирзы Джафарова (2008 г.р) и Лейлы Джафарзаде (2011 г.р) извлечены из воды поисково-спасательной группой Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Продолжаются поиски тела Зейнаб Джафарзаде.

Накануне на территории поселка Нардаран произошла трагедия, унесшая жизнь малолетних детей. Как сообщал ранее haqqin.az, утонули четверо детей в возрасте 8-12 лет.

Очередная трагедия с гибелью детей произошла из-за грубого нарушения правил безопасности и игнорирования предупреждения МЧС. В последнее время, все больше бакинцев предпочитают отдыхать и купаться на т.н. «диких» пляжах, подвергая свои жизни и жизни детей серьезной опасности.

Так произошло и вчера. Утонувшие дети купались не на пляжной зоне, которая контролируется спасателями МЧС. Самый ближайший пункт Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС находился в трех километрах от места трагедии.

При этом средства массовой информации при освещении этой трагедии использовали фотографии и видеокадры с общественных пляжей, введя общественность в заблуждение.

МЧС в очередной раз предупреждает жителей быть осторожными и купаться в местах, отведенных и оборудованных для купания.