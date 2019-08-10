Британские политики разозлили своей работой Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II разочарована политиками Соединенного Королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях Brexit. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванных помощников монарха.

«Ее Величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу компетенции нашего политического руководства, и это разочарование будет только расти», — рассказал один из собеседников издания.

The Sunday Times отмечает, что это «самые острые» заявления со стороны королевы за 67 лет ее правления. Утверждается, что монарх раздражен «взрывными политическими последствиями» референдума по Brexit и последующим расколом в стране и парламенте, передает RT.

Традиционно королева Великобритании воздерживается от участия в политике насколько это возможно, она лишь утверждает решения правительства, поясняет Daily Mail.

Тем не менее, как пишет газета, представители парламента, выступающие за сохранение членства страны в ЕС, настаивают на том, что Елизавете II не останется иного выбора, кроме как уволить премьер-министра страны Бориса Джонсона, если в палате общин будет принято решение о недоверии главе кабинета министров, а он откажется уйти добровольно.