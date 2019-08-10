Гурбан Гурбанов подписал новый долгосрочный контракт с «Карабахом»

Отметим, что на днях исполнилось 11 лет с того момента, как экс-форвард сборной Азербайджана вывел «Карабах» на первую игру под своим руководством. С тех пор Гурбан Гурбанов не покидал агдамский клуб. За эти годы «Карабах» шесть раз подряд становился чемпионом Азербайджана и пять раз подряд попадал в групповые раунды еврокубков, в том числе один раз в группу Лиги чемпионов.

«Карабах» и в этом сезоне выступает в Европе успешно. Команда сейчас играет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первой игре на Кипре со счетом 2:1 был обыгран АПОЭЛ. 13 августа в Баку состоится ответная игра. В случае победы «Карабах» выйдет в раунд плей-офф и гарантирует себе участие в групповом турнире как минимум Лиги Европы.