Какая погода нас ожидает завтра?
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове в основном будет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-24, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.
На пляжах Апшерона северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура морской воды составит 22-25 градусов тепла.
В районах Азербайджана также в основном без осадков, но на некоторых горных территориях возможны дожди и грозы, ливни и град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 21-26 градусов тепла.