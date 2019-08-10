В Туркменистане начинается Каспийский форум

Туркменистан готовится к проведению Первого Каспийского экономического форума, который откроется в национальной туристической зоне «Аваза» 12 августа.

Сегодня ожидается прибытие премьер-министра России Дмитрия Медведева. Организаторами мероприятия заявлено, что Медведев выступит на пленарном заседании форума, а также посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, сообщает Радио Азатлык. В рамках визита российский премьер встретится с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

На форум также приглашены представители правительств и бизнеса России, Туркменистана, Казахстана, Ирана и Азербайджана, а также делегации других стран, близких к Каспийскому региону.

На время проведения форума туристическая зона «Аваза» будет закрыта для граждан Туркменистана.

В данное время в «Авазе» находится все руководство страны, в том числе президент Бердымухамедов и члены кабмина.