Протесты в Гонконге не утихают
Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на новые несанкционированные акции протеста в Гонконге. Как сообщает местное телевидение, они проходят в районе Шам Шуй По в материковой части города, а также в квартале Козуэй-бэй на острове Гонконг.
Вскоре между демонстрантами и полицией начались столкновения. Против митингующих применили слезоточивый газ. В оживленном торговом районе Ваньчай демонстранты начали закидывать полицейских бутылками с зажигательной смесью, сообщает Reuters.
Между тем третий день подряд продолжается демонстрация в международном аэропорту Чек Лап Кок. Собравшиеся в зале прилета продемократические активисты скандируют лозунги, но в целом ведут себя спокойно и не пытаются нарушить работу воздушной гавани.