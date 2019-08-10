Улицы Хырдалана как после войны

Гюльнар Алиева 16:18

Уже более двух лет улицы Хырдалана напоминают руины. Несмотря на статус города, дороги здесь ничем не отличаются от дорог самых отдаленных сел. Жители страдают летом от пыли, зимой - от грязи по колено. Одним словом, дела хырдаланцев зашли в тупик. Источником же проблемы являются нескончаемые работы в городе, которые ведутся для проведения водопроводных и канализационных линий.

С этой жалобой жители Хырдалана обратились в редакцию haqqin.az. По их словам, еще два года назад ОАО «Азерсу» начало рыть асфальтированные дороги для прокладки водопроводных и канализационных линий. С тех пор улицы Хырдалана напоминают поле битвы. «Два года назад были разрыты асфальтированные дороги, заменяли трубы. Но заново уложить асфальт забыли. В течение почти двух лет жители страдают от грязи и пыли. В некоторых районах дороги стали неузнаваемы, город напоминает отдаленную горную деревушку. Скоро начнется новый учебный год, и дети через грязь и лужи пойдут в школу», - говорится в жалобе.

В связи с жалобой жителей Хырдалана мы связались с Исполнительной властью Апшеронского района. Оказалось, что проблема волнует и исполнительную власть, но... «В Хырдалане вот уже два года разрыты дороги, ОАО «Азерсу» прокладывает канализационные линии, и этот процесс все еще продолжается. В связи с этим проектом им выделены необходимые средства, и если для прокладки труб «Азерсу» разрывает асфальт, то он же должен и восстановить его. Если дорога асфальтированная, то по завершении работ ОАО должно уложить асфальт, если же дорога щебенчатая, то должно уложить щебень. Дорога должна быть отремонтирована этой организацией», - сказал haqqin.az главный консультант отдела анализа и прогнозирования Исполнительной власти Фариз Алиев.