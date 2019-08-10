Улицы Хырдалана как после войны
Уже более двух лет улицы Хырдалана напоминают руины. Несмотря на статус города, дороги здесь ничем не отличаются от дорог самых отдаленных сел. Жители страдают летом от пыли, зимой - от грязи по колено. Одним словом, дела хырдаланцев зашли в тупик. Источником же проблемы являются нескончаемые работы в городе, которые ведутся для проведения водопроводных и канализационных линий.
С этой жалобой жители Хырдалана обратились в редакцию haqqin.az. По их словам, еще два года назад ОАО «Азерсу» начало рыть асфальтированные дороги для прокладки водопроводных и канализационных линий. С тех пор улицы Хырдалана напоминают поле битвы.
«Два года назад были разрыты асфальтированные дороги, заменяли трубы. Но заново уложить асфальт забыли. В течение почти двух лет жители страдают от грязи и пыли. В некоторых районах дороги стали неузнаваемы, город напоминает отдаленную горную деревушку. Скоро начнется новый учебный год, и дети через грязь и лужи пойдут в школу», - говорится в жалобе.
В связи с жалобой жителей Хырдалана мы связались с Исполнительной властью Апшеронского района. Оказалось, что проблема волнует и исполнительную власть, но...
«В Хырдалане вот уже два года разрыты дороги, ОАО «Азерсу» прокладывает канализационные линии, и этот процесс все еще продолжается. В связи с этим проектом им выделены необходимые средства, и если для прокладки труб «Азерсу» разрывает асфальт, то он же должен и восстановить его. Если дорога асфальтированная, то по завершении работ ОАО должно уложить асфальт, если же дорога щебенчатая, то должно уложить щебень. Дорога должна быть отремонтирована этой организацией», - сказал haqqin.az главный консультант отдела анализа и прогнозирования Исполнительной власти Фариз Алиев.
Обратились мы по поводу проблемы и в ОАО «Азерсу», однако ответа не получили.
Отметим, что работы по расширению и реконструкция Хырдаланской системы водоснабжения и канализации начались в июле 2017 года. Работы выполняются от имени ОАО «Азерсу» подрядными организациями. Завершение проекта ожидалось в июле 2019 года.