Названа причина роста цен на золото

Торговая война между США и Китаем, а также растущий спрос со стороны центробанков всего мира, стремящихся сократить свою зависимость от слабеющего доллара, привели к тому, что с октября 2018 года золото выросло в цене на 25%. Об этом пишет испанская газета ABC.

По данным издания, только за первые шесть месяцев 2019 года государственные организации приобрели 374 тонны золота – на 57% больше, чем в аналогичный период прошлого года, передает ИноТВ.