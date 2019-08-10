В Баку прошел праздничный турнир по борьбе

В Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» прошел юношеский турнир по вольной борьбе, посвященный 100-летию Пограничной службы Азербайджана. В соревновании приняли участие более 200 спортсменов из примерно 30 клубов и обществ страны. На церемонии открытия выступили глава «Серхедчи» Эльшан Мирзоев и заместитель председателя, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов.

Ф.Умудов поблагодарил за помощь в организации турнира главу Государственной погранслужбы Азербайджана, генерал-полковника Эльчина Гулиева, а также поздравил всех пограничников с их профессиональным праздником и Гурбан байрамы.

Он отметил, что на подобных соревнованиях делают свои первые шаги будущие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. «Недавно завершившийся в Баку Европейской юношеский олимпийский фестиваль еще раз показал, какой большой потенциал мы имеем. Наше спортивное будущее в надежных руках. Я уверен, что на этом соревновании растут будущие Гаджи Алиевы, Тогрулы Аскеровы, Джабраилы Гасановы...».

Победителем соревнования стала команда «Серхедчи». 2-е место заняла Гянджа, 3-е – Шемаха.