Впервые за 20 лет: премьер Израиля едет в Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Украину, здесь у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля, передает NEWSru.co.il.

Премьер Израиля также примет участие в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.

Прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра - в марте 1999 года.