Это ракета, способная разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать крупные цели как на суше, так и на море.

На международном конкурсе «Авиадартс-2019», который проходит на рязанском полигоне Дубровичи, в рамках Международных армейских игр публике впервые показали ракетный комплекс «Кинжал».

В ходе шоу штурмовики и бомбардировщики били авиабомбами по батарее ЗРК условного противника и прикрывали два МиГ-31К с «Кинжалами». Как передает портал «Утро», всего на полигоне было установлено порядка 60 целей 12 типов, которые были успешно поражены.

В мероприятии приняли участие 50 экипажей истребительной, штурмовой, бомбардировочной, дальней и военно-транспортной авиации. Среди участников были команды России, Китая, Беларусии и Казахстана.

Гиперзвуковая высокоточная ракета «Кинжал» может развивать скорость более 12 тыс. км/ч и способна поражать объекты в радиусе почти 2 тыс. км. При этом ракета гарантировано может преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя при этом ядерные и обычные заряды.