В ходе этапа «Соревнование по выполнению артиллерийских стрельб», проведенного на военно-морском полигоне в Каспийском море, военные моряки стран, участвующих в конкурсе «Кубок моря-2019», выполнили эпизод «Артиллерийские стрельбы по плавающей мине». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

На этом этапе корабли, находясь в движении, должны были поразить плавающую мину артиллерийским огнем. Стрельбы проводились на расстоянии 200 метров из артиллерийских установок.

Международная судейская бригада провела оценку результатов по своевременному прибытию кораблей и уничтожению целей. Согласно решению, команды Азербайджана и России, набрав по 40 баллов, заняли первое место. Команда Казахстана с 36 баллами заняла второе место, команда Ирана с 18 баллами - третье.

Международный конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2019» проходит с 5 по 15 августа на учебно-тренировочном комплексе в Баку и в акватории Каспийского моря на специально оборудованном полигоне боевой подготовки. Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду ВМФ России представляет малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, ВМС Казахстана — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Азербайджана — патрульный корабль G-124. Команда ВМС Ирана выступает на ракетном катере «Пейкан».