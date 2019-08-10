Иран решил обрести независимость от нефти

Новые реформы в структуре бюджета Ирана направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, заявил глава Организации бюджетного планирования Исламской Республики Мохаммад Бакер Нобахт, сообщает агентство Mehr.

"В связи с санкциями мы оказались в сложной ситуации и бюджет недополучил значительную часть поступлений. Поэтому мы вынуждены начать фискальную реформу и двигаться в направлении постепенного снижения прямой зависимости бюджета от нефтяных поступлений до нуля", - передает ТАСС слова Нобахта.

По словам Нобахта, "в настоящее время идет разработка законопроекта по формированию бюджета следующего, 1399 года (по иранскому календарю, соответствует марту 2020 года - марту 2021 года по григорианскому)".