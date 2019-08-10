Футболки Versace вызвали скандал в Китае

В сообщении говорится, что из-за ошибки в дизайне некоторые города, имеющие статус специальных административных районов Китая, на карте были указаны как страны. Речь идет о Гонконге и Макао, поясняет газета The Global Times.

Итальянский модный дом Versace принес извинения после того, как в продажу были выпущены футболки с принтом, где была изображена некорректная карта Китая. Заявление компании опубликовано в сервисе микроблогов Weibo, пишет Associated Press.

В заявлении Versace говорится, что футболки были изъяты из продажи и уничтожены: «Это халатность нашей компании, и мы приносим глубокие извинения за последствия». Модный дом заверил, что уважает территориальный суверенитет Китая.

Versace — не первая компания, которая ошибочно назвала Гонконг страной, отмечает AP. В частности, Китай потребовал от международных авиакомпаний, чтобы на своих сайтах они называли территорию не просто как Гонконг, а Гонконг, Китай.

Гонконг и Макао — специальные административные районы КНР, которые ранее считались британской и португальской колониями соответственно. В 1984 году премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подписали договор, согласно которому с 1997 года Гонконг переходит в китайскую юрисдикцию. Макао был передан КНР в 1999 году. За Гонконгом закреплены особые права: в частности, у него есть собственное правительство, высшие законодательный и судебный органы, а также валюта и Конституция. К прерогативе властей Китая относятся вопросы обороны и внешней политики города. В 2047 году действие автономного статуса истекает.