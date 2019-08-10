Инам Керимов пошел на «мясную мафию» и сломал ее планы на Гурбан байрам
ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства в связи с праздником Гурбан организовало ярмарки «Из села в город». Основной целью этих ярмарок, имеющих характер социальной поддержки, является более полное удовлетворение потребности семей с низкими доходами в жертвенных животных, расширение выбора потребителей, предотвращение случаев искусственного завышения цен спекулянтами.
С этой целью животные на ярмарках «Из села в город» продаются в зависимости от веса по единой цене - 160, 170 и 180 манатов. В общей сложности на ярмарках по линии Министерства сельского хозяйства фермерами выставлены на продажу более 25 000 жертвенных баранов. Часть спроса на жертвенных животных в праздничные дни будет удовлетворяться за счет их продажи по единой цене, что предотвратит искусственное завышение цен.
Индивидуальные торговцы предлагают жертвенных животных по цене 200-320 манатов. Для предотвращения таких предложений в этом году министерство закупило животных в Казахстане и Грузии, все они ягнята и соответствуют канонам жертвоприношения. Всего министерством закуплено 18 тысяч голов. Большую помощь в этом деле Минсельхозу оказал Государственный таможенный комитет, обеспечивший завозу жертвенных животных «зеленый коридор».
Следует отметить, что инициатива Минсельхоза по закупке животных направлена против «мясной мафии», которая на протяжении 20-30 лет единолично заправляла делами на рынке мяса. Какими возможностями обладает эта мафия, видно хотя бы по тому, как определенные ее представители всячески пытались в самом Казахстане и Грузии препятствовать закупке и доставке животных в Азербайджан.
Регулярно обращаясь к международному опыту и современным инновациям, министерство предоставило гражданам возможность в режиме онлайн заказывать жертвенных животных и становиться в очередь. Для этого необходима лишь частичная оплата в электронном режиме (пять манатов). Остальную сумму гражданин доплачивает на месте: либо наличными, либо по карточке и получает чек.
Введенный с этого года механизм онлайн-заказа доступен по адресу https://kenddenshehere.az/qurbanliq. Учитывая высокий интерес и спрос со стороны граждан, прием заявок был продлен до 23:59 11 августа.
Ярмарки «Из села в город» пройдут 12-13 августа в разных частях страны, из них 19 - в Баку. Эти ярмарки организованы в пунктах забоя, установленных Агентством пищевой безопасности, где граждане смогут осуществить забой жертвенных животных в соответствии с канонами ислама и санитарно-гигиеническими требованиями.
В связи с праздником Гурбан специалисты Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства в местах продажи и забоя жертвенных животных проводят мероприятия по дезинфекции. Основной целью дезинфекционных мероприятий являются поддержание эпизоотической стабильности в стране и профилактика инфекционных заболеваний.
В местах продажи и забоя животных в связи с праздником, как на стационарных, так и передвижных пунктах после уборки соответствующими органами дезинфекция проводится персоналом агентства бесплатно.