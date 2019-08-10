Инам Керимов пошел на «мясную мафию» и сломал ее планы на Гурбан байрам

ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства в связи с праздником Гурбан организовало ярмарки «Из села в город». Основной целью этих ярмарок, имеющих характер социальной поддержки, является более полное удовлетворение потребности семей с низкими доходами в жертвенных животных, расширение выбора потребителей, предотвращение случаев искусственного завышения цен спекулянтами.

С этой целью животные на ярмарках «Из села в город» продаются в зависимости от веса по единой цене - 160, 170 и 180 манатов. В общей сложности на ярмарках по линии Министерства сельского хозяйства фермерами выставлены на продажу более 25 000 жертвенных баранов. Часть спроса на жертвенных животных в праздничные дни будет удовлетворяться за счет их продажи по единой цене, что предотвратит искусственное завышение цен.

Индивидуальные торговцы предлагают жертвенных животных по цене 200-320 манатов. Для предотвращения таких предложений в этом году министерство закупило животных в Казахстане и Грузии, все они ягнята и соответствуют канонам жертвоприношения. Всего министерством закуплено 18 тысяч голов. Большую помощь в этом деле Минсельхозу оказал Государственный таможенный комитет, обеспечивший завозу жертвенных животных «зеленый коридор».

Следует отметить, что инициатива Минсельхоза по закупке животных направлена против «мясной мафии», которая на протяжении 20-30 лет единолично заправляла делами на рынке мяса. Какими возможностями обладает эта мафия, видно хотя бы по тому, как определенные ее представители всячески пытались в самом Казахстане и Грузии препятствовать закупке и доставке животных в Азербайджан.