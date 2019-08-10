Прима украинского балета погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в ДТП. Ей был 31 год. Об этом в Facebook сообщил гендиректор театра Олег Орищенко.

По его словам, авария произошла 10 августа в час ночи. Исакова возвращалась с супругом из отпуска. По дороге из Борисполя в Харьков маршрутка, в которой находилась пара, попала в ДТП. Исакова умерла в больнице Полтавы от полученных травм.

Украинские СМИ пишут, что Исакова стала жертвой столкновения микроавтобуса и автобуса. В этой аварии, кроме Исаковой, погиб еще один человек.