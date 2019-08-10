Имран Хан обвинил Индию в попытке этнических чисток в Кашмире
Нынешняя политика Индии в Кашмире направлена против мусульман и преследует цель изменить этнический баланс в регионе. Об этом премьер-министр Пакистана Имран Хан написал на своей странице в Twitter.
The curfew, crackdown & impending genocide of Kashmiris in IOK is unfolding exactly acc to RSS ideology inspired by Nazi ideology. Attempt is to change demography of Kashmir through ethnic cleansing. Question is: Will the world watch & appease as they did Hitler at Munich?— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 11, 2019
"Комендантский час, подавление и надвигающийся геноцид в точности воплощают в себе идеологию "Раштрия сваямсевак сангх" (индийской националистической организации), вдохновленной идеологией нацистов", – написал он.
"Попытка изменить демографию Кашмира путем этнических чисток. Вопрос вот в чем: мир будет просто смотреть и потворствовать так же, как он сделал это с Гитлером в Мюнхене?" – отметил пакистанский премьер.
Имран Хан также выразил опасения, что "идеология индуистского превосходства " в итоге приведет к репрессиям в отношении всей мусульманской общины Индии и к действиям против Пакистана.
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.