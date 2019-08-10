Имран Хан обвинил Индию в попытке этнических чисток в Кашмире

Нынешняя политика Индии в Кашмире направлена против мусульман и преследует цель изменить этнический баланс в регионе. Об этом премьер-министр Пакистана Имран Хан написал на своей странице в Twitter.

"Комендантский час, подавление и надвигающийся геноцид в точности воплощают в себе идеологию "Раштрия сваямсевак сангх" (индийской националистической организации), вдохновленной идеологией нацистов", – написал он.

"Попытка изменить демографию Кашмира путем этнических чисток. Вопрос вот в чем: мир будет просто смотреть и потворствовать так же, как он сделал это с Гитлером в Мюнхене?" – отметил пакистанский премьер.

Имран Хан также выразил опасения, что "идеология индуистского превосходства " в итоге приведет к репрессиям в отношении всей мусульманской общины Индии и к действиям против Пакистана.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.