Медведев прилетел в Туркменистан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Туркменистан, где завтра в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменбаши на побережье Каспия пройдет I Каспийский экономический форум. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Медведев выступит на пленарном заседании форума и посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств.
"На полях мероприятия планируется встреча Дмитрия Медведева с президентом, председателем кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения актуальных вопросов российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе", - передает сообщение пресс-службы ТАСС.
Последний раз российский премьер приезжал в Туркменистан в конце мая нынешнего года на заседание Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.