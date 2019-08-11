Предположительно виновником пожара стал 55-летний местный житель, который воспользовался сварочным аппаратом. Его уже задержала гражданская гвардия, пишет Интерфакс.

Из-за вспыхнувших на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) лесных пожаров эвакуировали более 1 тыс. человек. Об этом сообщает El País.

В сухую погоду огонь мгновенно распространился по лесу, площадь пожара к вечеру воскресенья достигла более тысячи гектаров. В тушении пожара задействованы более 200 военнослужащих и спецтехника. Предполагается, что огонь удастся локализовать в течение нескольких часов.

По данным Координационного центра по ЧС и безопасности правительства Канарских островов, огонь движется в сторону муниципалитетов Техеда и национального парка Пинар-де-Тамадаба, пишет RTVE. Техеда с населением около 2 тыс. человек – популярное у туристов место. Оно славится плантациями миндальных деревьев и производством сладостей из миндаля, а также козьего сыра.

Как пишет La Razon, в регионе, охваченном пожарами, осадков в ближайшее время не ожидается, воздух прогреется до плюс 30 градусов, а максимальная скорость ветра составит 70 км/ч.