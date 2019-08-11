И в Армении лесные пожары

В Армении около десяти гектаров леса горит на территории национального парка "Аревик" в районе Мегри. Об этом написала в Facebook эколог Наринэ Киракосян.

Эколог предположила, что огонь, по всей видимости, вспыхнул из-за брошенного окурка на обочине дороги, пишет Sputnik Армения.

Киракосян подчеркнула, что площадь пожара стремительно растет, огонь охватывает кусты можжевельника возрастом 300-400 лет, которые очень легко воспламеняются.

По ее словам, спасатели уже тушат пожар.

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