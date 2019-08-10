Погибшие при ЧП в Архангельской области сотрудники Саровского ядерного центра были первоклассными специалистами. Об этом сообщили в Росатоме.

По словам директора Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентина Костюкова, они пытались предотвратить взрыв на военном полигоне. Об этом сообщает «Канал-16».

«По предварительному анализу, мы видели и чувствовали, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось», — сказал Костюков. По его словам, имела место «цепь трагических случайностей».

В Росатоме погибших назвали национальными героями и элитой Саровского ядерного центра. Все они будут представлены к государственным наградам. Как отметил Костюков, принято решение о том, что через год в Сарове будет открыт памятник погибшим испытателям.