В результате муссонных ливней и вызванных ими наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии погибли 147 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы страны.

Больше всего пострадал штат Керала, за последние три дня здесь погибли 67 человек. В нескольких регионах штата объявлен наивысший уровень опасности, занятия в учебных заведениях отменены, закрыт международный аэропорт Кочин.

Из затронутых наводнениями районов в указанных трех штатах эвакуированы уже несколько сотен тысяч человек. При этом, по данным синоптиков, ливни в этих регионах не прекратятся еще три дня.

Нынешний муссон, по оценкам специалистов, стал для Индии одним из самых разрушительных за последние десять лет.