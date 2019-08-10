Индию затопило сильнейшими ливнями: 147 погибших видео
В результате муссонных ливней и вызванных ими наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии погибли 147 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы страны.
Больше всего пострадал штат Керала, за последние три дня здесь погибли 67 человек. В нескольких регионах штата объявлен наивысший уровень опасности, занятия в учебных заведениях отменены, закрыт международный аэропорт Кочин.
Из затронутых наводнениями районов в указанных трех штатах эвакуированы уже несколько сотен тысяч человек. При этом, по данным синоптиков, ливни в этих регионах не прекратятся еще три дня.
Нынешний муссон, по оценкам специалистов, стал для Индии одним из самых разрушительных за последние десять лет.
Kumili-Vandiperiyar national highway, Idukki district, Kerala, India on August 8th! Report: India Monsoon pic.twitter.com/HwpoiYGMLF— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 11, 2019