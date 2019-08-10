В Сирии при атаках боевиков 10-11 августа погибли военнослужащие сирийской армии. Об этом сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

За два дня погибли 23 сирийских военных, еще семь человек ранены. Отмечается, что все атаки террористов были отбиты сирийскими правительственными силами. «Боевики понесли тяжелые потери», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

10 августа были атакованы позиции правительственных войск Сирии около населенного пункта Икко. 11 августа бои прошли в районе Мурек-Ачан и Кафер-Айн — Кафер-Нбуда.