Туркменбаши заказал всю линейку российских лимузинов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высказал намерение заказать всю линейку автомобилей Aurus Senat. Об этом он сообщил российскому премьеру Дмитрию Медведеву во время демонстрации российского лимузина на первом Каспийском экономическом форуме, передает «Интерфакс».

Автомобиль белого цвета был специально произведен в одном экземпляре для того, чтобы быть представленным в рамках форума в Туркменистане.

О его технических характеристиках можно сказать следующее: мощность гибридной силовой установки (двигатель V8 и электромотор) составляет 600 л. с., позволяя разгон до 100 км/ч за 6 секунд; девятиступенчатая КПП разработана в России.

Добавим, что сам Медведев с начала года ездит на лимузине Aurus проекта «Кортеж», как и российский президент.

Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, куда вошли лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Государственные инвестиции в проект составили 12,4 млрд руб. Автомобили поступят в свободную продажу в следующем году.