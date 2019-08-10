Следователи снова допрашивают Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает РБК-Украина.
Дело, по которому допрашивают бывшего главу государства, касается его возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
Дело расследуется по заявлению бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Оно стало пятым делом, которое было возбуждено в отношении Петра Порошенко после окончания его президентских полномочий.