Иран заявил о своих правах на все корабли в Персидском заливе

Иранские власти могут в любой момент захватить любой корабль в Персидском заливе, даже если его сопровождают американские или британские силы. Об этом заявил адмирал Алиреза Тангсири, командир Корпуса стражей исламской революции, передает Al-Arabiya со ссылкой на телевидение Исламской республики.

Он также подчеркнул, что морские силы КСИР способны самостоятельно обеспечить безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе и не нуждаются в иностранном присутствии. Военачальник предупредил, что если в заливе каким-то образом окажутся силы Израиля, это может привести к войне.

Тангсири обвинил США и Британию в выдумывании «различных сценариев», чтобы оправдать свое присутствие в водах залива, а также указал на то, что американская сторона необоснованно обвиняет Иран в атаке на нефтяные танкеры.