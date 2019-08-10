Сибирь продолжает гореть

В регионах Сибири природные пожары охватили уже более 2 млн га. По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае горит более 1,14 млн га. Большую часть пожаров не тушат — 1,11 млн га горят в так называемой «зоне контроля», где тушение считается нецелесообразным.

В Иркутской области, по информации правительства, горит около 769 тыс. га (+17 тыс. га за сутки). Кроме того, в Бурятии и Забайкалье, по данным Авиалесохраны, горит около 202 тыс. га леса.

Как отмечает «Тайга.инфо», общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 2,11 млн га, что примерно на 100 тыс. га больше, чем накануне. В Якутии горит еще 883 тыс. га лесов.