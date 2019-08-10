Граждане Новой Зеландии разоружаются после расстрела мечети

Граждане Новой Зеландии за месяц сдали в полицию более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители отчитались о результатах программы по скупке оружия у населения, запущенной в середине июля этого года. Менее чем за месяц они собрали 10242 единицы огнестрела и выплатили за них суммарно более шести миллионов долларов компенсации. Еще 1269 единиц сдали анонимно — такая программа предусмотрена для тех, кто владел оружием незаконно.

Закон, запрещающий большую часть автоматического и полуавтоматического оружия в стране, а также компоненты для модификации, усиливающие огневую мощь, парламент страны принял в апреле. За него проголосовали 119 законодателей, против — один.

Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн анонсировала программу скупки оружия общей стоимостью около 200 миллионов долларов после теракта в Крайстчерче. В 90 мероприятиях в рамках программы приняли участие более семи тысяч владельцев оружия по всей стране. Всего, по данным CNN, население страны владеет примерно 1,2 миллиона единиц огнестрела.