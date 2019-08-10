Икрам Нур, автор haqqin.az 11:46

В ночь с 7 на 8 августа сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС/STC) Йемена, входящие в антихуситскую коалицию и спонсируемые Объединенными Арабскими Эмиратами, подняли мятеж в Адене, втором по значению городе страны.

По последним данным, в ходе боев с правительственными войсками и частями саудовской армии погибли не менее 70 человек, ранены около 260. К этому часу известно, что лидеры ЮПС выполнили требование Эр-Рияда о прекращении огня, но выдвинули встречное условие - немедленная отставка йеменского правительства. При этом они заявили, что по-прежнему признают находящегося в Эр-Риде Абд Раббо Мансура Хади президентом Йемена и не намерены прекращать борьбу с хуситами. Вооруженные столкновения между южанами и лоялистами, сторонниками Хади, начались еще в среду, после траурных мероприятий по погибшим в ходе произведенного хуситами 1 августа ракетного обстрела военного парада в Адене. Что послужило поводом к конфликту между союзниками, переросшему в уличные бои - теперь уже не установить, да это, в общем, совершенно не важно. Как не имеют принципиального значения обвинения, которые руководство ЮПС предъявили лоялистам уже в ходе мятежа - соучастие в ракетном обстреле и связи с организацией Братьев-мусульман. «На стене» у антихуситской коалиции - Саудовская Аравия, Марокко, Судан, ОАЭ, лоялисты и южане - «висело» даже не одно «ружье», а сразу несколько. И все они выстрелили. Противоречиям между южанами и выходцами из Северного Йемена - даже не несколько десятков лет, эта вражда тянется веками. И если силы Мансура Хади при поддержке саудитов сражаются с хуситами за власть над единым и неделимым Йеменом, то южане совершенно уверены в том, что Юг должен быть независим. И не скрывают этого.

Все - в полном соответствии с законами гражданской войны - сначала две противоборствующие стороны, затем появляются внешние игроки, каждый из которых берет на содержание какую-то часть от одной из враждующих сторон. Эр-Рияд сделал ставку на Хади. Эмираты - на связанные с южанами и ЮПС отряды «Пояса безопасности», накачав их оружием и хорошими инструкторами, часть которых - контрактники из других стран. И рано или поздно в гражданской войне наступает момент, когда все начинают воевать против всех, внутри одной войны возникает еще несколько, где победит только тот, кто окажется в состоянии физически уничтожить оппонентов. Южане решили начать первыми. Эмираты объявили о намерении сократить свое прямое участие в йеменском конфликте - самое время для ЮПС «застолбить» за собой те территории, которые раньше они держали вместе с союзниками. В том числе, разумеется, Аден, столицу Южного Йемена и одновременно - крупнейший и стратегически важный порт, через который в страну идет основной поток военной и гуманитарной помощи. А из нее - пусть и скудный, но все же поток нефти на экспорт.

Проблема для южан заключается в том, что этот поток, идущий в Юго-Восточную Азию, потихоньку прибирает к рукам семья аль-Ахмар из северян, глава которой - Али Мохсен Салех аль-Ахмар - вдобавок еще и вице-президент страны, «правая рука» Мансура Хади, а в реальности - фактический правитель йеменского Севера. А это подводит под выступление южан не зыбкий идеологический, а вполне прочный экономический фундамент. Поскольку в войне «все против всех» выигрывает тот, у кого лучше доступ к ресурсам. Лидеры ЮПС начали выступление в Адене максимально решительно и четко, что является дополнительным подтверждением очевидного факта - не на минувшей неделе, и даже не в минувшем месяце они начали это планировать и готовить. За короткий срок их отрядам удалось с минимальными потерями взять под контроль весь город, включая президентский дворец. Впрочем, захват дворца носил достаточно символичный характер - Хади в Эр-Рияде, в самом комплексе было около 200 человек обслуживающего персонала и президентской гвардии, которые за пустую недвижимость умирать явно не хотели. А потому, получив от мятежников гарантии личной безопасности, быстро разошлись по домам. Стремительный успех южан стал неприятным сюрпризом и для Саудовской Аравии и, что важнее, для Эмиратов. Что бы там не говорили о «напряженности и разногласиях» в отношениях между двумя этими монархиями - все это пока больше фантазии. Слишком уж много у них общих врагов, чтобы всерьез конфликтовать. Объятия стали сдержаннее, не более того. А потому мятеж южан - их общая проблема.