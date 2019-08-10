Гражданская война «все против всех»: и всё опять из-за нефти наш комментарий

Икрам Нур, автор haqqin.az

В ночь с 7 на 8 августа  сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС/STC) Йемена, входящие в антихуситскую коалицию и спонсируемые Объединенными Арабскими Эмиратами, подняли мятеж в Адене, втором по значению городе страны.

Сегодняшний Аден

По последним данным, в ходе боев с правительственными войсками и частями  саудовской армии погибли не менее 70 человек, ранены около 260. К этому часу известно, что лидеры ЮПС выполнили требование Эр-Рияда о прекращении огня, но выдвинули встречное условие - немедленная отставка йеменского правительства. При этом они заявили, что по-прежнему признают находящегося в Эр-Риде Абд Раббо Мансура Хади президентом Йемена и не намерены прекращать борьбу с хуситами.

Вооруженные столкновения между южанами и лоялистами, сторонниками Хади, начались еще в среду, после траурных мероприятий по погибшим в ходе произведенного хуситами 1 августа ракетного обстрела военного парада в Адене.

Что послужило поводом к конфликту между союзниками, переросшему в уличные бои - теперь уже не установить, да это, в общем, совершенно не важно. Как не имеют принципиального значения обвинения, которые руководство ЮПС предъявили лоялистам уже в ходе мятежа - соучастие в ракетном обстреле и связи с организацией Братьев-мусульман. «На стене» у антихуситской коалиции - Саудовская Аравия, Марокко, Судан, ОАЭ, лоялисты и южане -  «висело» даже не одно «ружье», а сразу несколько. И все они выстрелили.

Противоречиям между южанами и выходцами из Северного Йемена - даже не несколько десятков лет, эта вражда тянется веками. И если силы Мансура Хади при поддержке саудитов сражаются с хуситами за власть над единым и неделимым Йеменом, то южане совершенно уверены в том, что Юг должен быть независим. И не скрывают этого.

Мансур Хади

Все - в полном соответствии с законами гражданской войны - сначала две противоборствующие стороны, затем появляются внешние игроки, каждый из которых берет на содержание какую-то часть от одной из враждующих сторон. Эр-Рияд сделал ставку на Хади. Эмираты - на связанные с южанами и ЮПС отряды «Пояса безопасности», накачав их оружием и хорошими инструкторами, часть которых - контрактники из других стран.

И рано или поздно в гражданской войне наступает момент, когда все начинают воевать против всех, внутри одной войны возникает еще несколько, где победит только тот, кто окажется в состоянии физически уничтожить оппонентов.

Южане решили начать первыми. Эмираты объявили о намерении сократить свое прямое участие в йеменском конфликте - самое время для ЮПС «застолбить» за собой те территории, которые раньше они держали вместе с союзниками. В том числе, разумеется, Аден, столицу Южного Йемена и одновременно - крупнейший и стратегически важный порт, через который в страну идет основной поток военной и гуманитарной помощи. А из нее - пусть и скудный, но все же поток нефти на экспорт.

в этой стране воюют все

Проблема для южан заключается в том, что этот поток, идущий в Юго-Восточную Азию, потихоньку прибирает к рукам семья аль-Ахмар из северян, глава которой - Али Мохсен Салех аль-Ахмар - вдобавок еще и вице-президент страны, «правая рука» Мансура Хади, а в реальности - фактический правитель йеменского Севера. А это подводит под выступление южан не зыбкий идеологический, а вполне прочный экономический фундамент. Поскольку в войне «все против всех» выигрывает тот, у кого лучше доступ к ресурсам.

Лидеры ЮПС начали выступление в Адене максимально решительно и четко, что является дополнительным подтверждением очевидного факта - не на минувшей неделе, и даже не в минувшем месяце они начали это планировать и готовить. За короткий срок их отрядам удалось с минимальными потерями взять под контроль весь город, включая президентский дворец.

Впрочем, захват дворца носил достаточно символичный характер - Хади в Эр-Рияде, в самом комплексе было около 200 человек обслуживающего персонала и президентской гвардии, которые за пустую недвижимость умирать явно не хотели. А потому, получив от мятежников гарантии личной безопасности, быстро разошлись по домам.

Стремительный успех южан стал неприятным сюрпризом и для Саудовской Аравии и, что важнее, для Эмиратов. Что бы там не говорили о «напряженности и разногласиях» в отношениях между двумя этими монархиями - все это пока больше фантазии. Слишком уж много у них общих врагов, чтобы всерьез конфликтовать. Объятия стали сдержаннее, не более того. А потому мятеж южан - их общая проблема.

арабские шейхи не могут поделить Йемен

Решать которую они также взялись сообща. ВВС саудитов произвели показательное бомбометание вблизи лагерей южан, показав им реальные последствия их выступления против саудовской креатуры - Мансура Хади. Представители же Эмиратов в это время осуществляли политический обстрел лидеров ЮПС - Айдароса аль-Зубайди и Хани бин Брейка, объясняя им всю неуместность открытия нового фронта в Йемене на радость хуситам.

В итоге южане согласились на прекращение огня и мирные переговоры с Мансуром Хади, которые будут проходить под эгидой Эр-Рияда. Единственное их условие - отставка правительства, а если быть точнее - они намерены настаивать на удалении оттуда северян, тесно связанных с семейством аль-Ахмар.

Нет сомнений, что договорятся. Но надолго ли? И чем будут гарантированы эти договоренности? Ведь нынешний вооруженный конфликт - далеко не первое столкновение южан и лоялистов, достаточно вспомнить трехдневные бои в январе 2018 года, в которых с обеих сторон погибли 38 человек, а еще 225 получили ранения. Так что, нынешнее перемирие - оно временное, и угроза хуситов крепости союзу между Югом и Севером явно не прибавляет. У гражданской войны - а Йемен как раз вошел в очередной ее этап «все против всех» - своя логика, которую еще никому не удалось переиначить.

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