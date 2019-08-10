Оппозиция готовит новый митинг в центре Москвы
В мэрию Москвы направлена заявка на очередной митинг представителей оппозиции.
Как сообщает «Коммерсант», заявка подана муниципальными депутатами Ильей Азаром, Андреем Моревом и Еленой Филиной. Заявка предусматривает шествие 17 августа с участием до 30 тыс. человек.
Напомним, что 10 августа в Москве прошла согласованная в мэрии акция протеста оппозиционеров. Участники акции выступали за честные выборы и допуск незарегистрированных кандидатов. Акция не обошлась без массовых задержаний.