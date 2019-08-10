Сегодня, 12 августа, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совершит визит в Ереван. Хотя визит Патрушева и был заранее запланирован, однако по времени совпал с последними авантюристскими заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Карабах е. Напомним, публичные призывы армянского премьер-министра на митинге в Ханкенди о необходимости присоединения Нагорного Карабах а к Армении вызвали новую политическую и дипломатическую напряженность в регионе.

Действующий при Национальном университете Австралии и специализирующийся на изучении международных геополитических рисков центр Foreign Brief особо подчеркивает важность визита П.Патрушева в Ереван.

В опубликованной аналитической статье Foreign Brief говорится, что Армения сильно зависит от поставок оружия из России и является единственной союзницей Москвы на Южном Кавказе.

«Единственная военная база России в регионе расположена в Армении, и эта страна входит в ОДКБ. Однако в России очень осторожно относятся к Николу Пашиняну после цветной революции в апреле 2018 года», - напоминают аналитики Центра.

В Foreign Brief отмечают, что визит Никола Пашиняна 5 августа в Нагорный Карабах и его заявления об армянском суверенитете над регионом привело к росту напряженности.

«Провокационный шаг Никола Пашиняна привел к росту напряженности и может послужить началом новой войны. Для подготовки к новым боевым действиям он может попросить у России еще больше вооружения. Однако, насколько бы Армения не была важной для России, это не мешает ей продавать оружие и Азербайджану. Приведет ли улучшение отношений Пашиняна с Москвой к тому, что Армения получит преимущество в поставках российского вооружения, станет известно после визита Владимира Путина в Ереван, который запланирован на октябрь», - отмечают в Foreign Brief.