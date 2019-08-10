В Баку пожилая женщина подарила сыну свою почку

Эта операция прошла в отделении "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского Лечебно-Диагностического Центра (РЛДЦ) под руководством феноменального хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.

Хирург констатировал необходимость срочной и безотложной операции из за осложнений, вызванных кратковременными сеансами гемодиализа: "Состояние пациента, избавившегося наконец от почечной недостаточности и вернувшегося к здоровой жизни, в данное время хорошое. Несмотря на очистку крови посредством гемодиализа, заменить им все функции здорового органа невозможно. Когда почки перестают работать, и больной вынужден принимать сеансы гемодиализа, остальные функции организма также ослабевают, что ведёт к таким осложнениям как - перикардит, анемия, болезни костей, артериальная гипертония, накапливание калия в крови, поражение нервной системы. С этой точки зрения трансплантация почки - это путь спасения для тех людей, которые вынуждены принимать сеансы гемодиализа. Нашему пациенту это счастье дала его мать!"