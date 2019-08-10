В Баку возможны дожди
В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный.
На полуострове ночью - 21-24 градуса, днем - 28-31 градус тепла, в Баку - ночью 22-24 градуса, днем - 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба.
Относительная влажность - 60-70 процентов.
На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер.
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 24-25 градусов тепла.