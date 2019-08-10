Напомним, что в Архангельской области на военном полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом", еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Руководство саровского ядерного центра обнародовало сенсационные подробности о трагедии под Северодвинском. Физики заявили, что в Белом море взорвалось ядерное устройство, пишет российской издание «Фонтанка».

Официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) опубликовано 11 августа на сайте городской информационной газеты «Колючий Саров». Его также показали по местному телевидению. Из последовательных выступлений директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова и научного руководителя центра Вячеслава Соловьева можно сделать вывод, что причиной гибели ученых-испытателей стал взрыв малогабаритного источника энергии с использованием делящихся материалов. Под этой формулировкой можно понимать ядерный реактор, но в «Росатоме» говорят о ядерной батарейке.

Руководитель ядерного центра рассказал, что трагедия произошла не на береговой части полигона, как утверждало ранее Минобороны, а в акватории Белого моря. Подготовка к испытанию нового оружия, по его словам, длилась больше года.

Он также отметил, что в Архангельской области сейчас работает государственная комиссия, изучающая все обстоятельства катастрофы.