Новые подробности взрыва ядерного реактора в России трагедия в Белом море
Руководство саровского ядерного центра обнародовало сенсационные подробности о трагедии под Северодвинском. Физики заявили, что в Белом море взорвалось ядерное устройство, пишет российской издание «Фонтанка».
Напомним, что в Архангельской области на военном полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом", еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) опубликовано 11 августа на сайте городской информационной газеты «Колючий Саров». Его также показали по местному телевидению. Из последовательных выступлений директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова и научного руководителя центра Вячеслава Соловьева можно сделать вывод, что причиной гибели ученых-испытателей стал взрыв малогабаритного источника энергии с использованием делящихся материалов. Под этой формулировкой можно понимать ядерный реактор, но в «Росатоме» говорят о ядерной батарейке.
Руководитель ядерного центра рассказал, что трагедия произошла не на береговой части полигона, как утверждало ранее Минобороны, а в акватории Белого моря. Подготовка к испытанию нового оружия, по его словам, длилась больше года.
Он также отметил, что в Архангельской области сейчас работает государственная комиссия, изучающая все обстоятельства катастрофы.
Заместитель директора РФЯЦ, член-корреспондент РАН Александр Чернышёв подтвердил информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинске, находящемся в 30 километрах от места катастрофы.
«Не так далеко там находится Северодвинск, наши эксперты проводят измерения. Установили прямыми измерениями на Севмаше, что радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали», – успокоил ученый.
Позднее в «Росатоме» заявили «Фонтанке», что авария произошла во время испытаний радиоизотопного источника питания. «Это ядерная батарейка, чтобы вам было понятно», – сказал представитель госкорпорации.
Над каким именно оружием работали ученые-испытатели, несмотря на шокирующую откровенность, физики не сказали. В июле прошлого года «Коммерсантъ» писал о том, что саровский ядерный центр совместно с екатеринбургским ОКБ «Новатор» принимает участие в создании межконтинентальной ракеты неограниченной дальности. О ракете на ядерном топливе в своем послании в марте 2018 года рассказал президент Владимир Путин. Позднее она получила название «Буревестник».